28 febbraio: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi ci sono stati 17.455 nuovi contagiati e 192 morti, con un tasso di positività del 6,8 per cento: 6.847 i guariti e un aumento di terapie intensive (+15). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 257.024 tamponi. Il numero dei vaccinati continua a crescere lentamente, raggiungendo i 4.258.271 totali. Numeri più bassi quindi rispetto a ieri, quando sono stati registrati 18.916 casi e 280 decessi. L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 28 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile. Fino a ieri sono statti somministrati 4.222.695 vaccini. I dati dei contagi suddivisi regione per regione: nelle Marche i nuovi positivi sono 798. In Veneto si registrano 1.285 nuovi positivi con 23 morti. In Basilicata 120 i nuovi casi positivi, su un totale di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)ci sono stati 17.455 nuovi contagiati e 192 morti, con un tasso di positività del 6,8 per cento: 6.847 i guariti e un aumento di terapie intensive (+15). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 257.024 tamponi. Il numero dei vaccinati continua a crescere lentamente, raggiungendo i 4.258.271 totali. Numeri più bassi quindi rispetto a ieri, quando sono stati registrati 18.916 casi e 280 decessi. L’andamento dei contagi diincon ildel 28del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile. Fino a ieri sono statti somministrati 4.222.695 vaccini. I dati dei contagi suddivisi regione per regione: nelle Marche i nuovi positivi sono 798. In Veneto si registrano 1.285 nuovi positivi con 23 morti. In Basilicata 120 i nuovi casi positivi, su un totale di ...

