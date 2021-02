21 aprile 2020: Norvegia, Italia, Europa (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 4 del mattino del 21 aprile 2020 un’anonima automobile coreana si immette nell’autostrada a nord di Oslo, diretta a sud. A bordo un marinaio Italiano alla deriva alle Lofoten, una tanica di caffè norvegese e un pupazzetto di Hallo Kitty in tenuta hawaiana incollato sul cruscotto. Davanti 5 confini, inesistenti fino a pochi mesi Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 4 del mattino del 21un’anonima automobile coreana si immette nell’autostrada a nord di Oslo, diretta a sud. A bordo un marinaiono alla deriva alle Lofoten, una tanica di caffè norvegese e un pupazzetto di Hallo Kitty in tenuta hawaiana incollato sul cruscotto. Davanti 5 confini, inesistenti fino a pochi mesi

DiplomaziaTW : 'Ma facciamo un passo indietro, ripercorrendo le tappe e le mosse decisive delle altre superpotenze mondiali. Nell’… - chilisummer : RT @MartinKeufaver: La pandemia è ancora una dura e drammatica realtà. Ma pensate che disastro sarebbe se ad aprile 2020 non avessimo avuto… - VincenzoTr75 : RT @markorusso69: Sentirsi fare la morale oggi, da quelli che in pieno lockdown nazionale il 25 aprile 2020 rompevano i coglioni per strada… - GiuliaTamagnin1 : RT @MartinKeufaver: La pandemia è ancora una dura e drammatica realtà. Ma pensate che disastro sarebbe se ad aprile 2020 non avessimo avuto… - diabolicus23 : @f_ronchetti Io l’ho fatto ad aprile 2020 via TIM (gratuito in quel periodo). -