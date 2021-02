10 piante antistress che purificano l’aria

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) Pieno inverno, le possibilità di uscire sono poche anche per via delle restrizioni anti-Covid ma, se non possiamo stare come vorremmo in mezzo alla natura, possiamo sempre portarne un pezzetto in casa. Non serve essere giardinieri provetti: bastano delle piante da appartamento, che non solo sono belle da vedere ma ci aiutano a restare sereni e a rendere più salubre l’ambiente in cui ormai trascorriamo tutto il nostro tempo, dato che la casa è contemporaneamente il nostro ufficio.