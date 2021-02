Zona rossa | in Basilicata scuole chiuse dal 1Â° marzo Alunni a casa a Enna fino al 13 marzo | ' Troppi casi tra docenti e alunni'

Zona rossa, in Basilicata scuole chiuse dal 1° marzo. Alunni a casa a Enna fino al 13 marzo: 'Troppi casi tra docenti e alunni' (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì prossimo, 1 marzo, quando la Basilicata diventerà Zona rossa , la didattica a distanza sarà obbligatoria in tutte le scuole lucane. Lo si è appreso a Potenza al termine di una riunione dell'... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì prossimo, 1, quando ladiventerà, la didattica a distanza sarà obbligatoria in tutte lelucane. Lo si è appreso a Potenza al termine di una riunione dell'...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - goggiasofia : L’unica persona a esprimere il desiderio di prolungare la permanenza in zona rossa ... sono io. - fattoquotidiano : Lombardia, Piemonte e Marche verso zona arancione, Basilicata in rossa. Iss: “Il contagio accelera, i numeri delle… - claudiomilani6 : RT @mbx1900: Il dpcm Draghi che molti consideravano “l’aperturista” sarà più duro di quelli di Zio Conte. In Zona Rossa chiede i parrucchi… - Adnkronos : #Basilicata #zonarossa, #Bardi: 'Da lunedì stop a didattica in presenza nelle scuole' -