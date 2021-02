Zona rossa e arancione, le ordinanze. Sardegna diventa bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) Zona rossa e arancione, arrivano le nuove ordinanze. Basilicata e Molise passano in Zona rossa dal primo marzo con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus. Lombardia, Marche e Piemonte passano dalla Zona gialla alla Zona arancione, con nuovi divieti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove ordinanze, che andranno in vigore a partire da lunedì. La Sardegna passa in area bianca. "E' in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio", ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021), arrivano le nuove. Basilicata e Molise passano indal primo marzo con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus. Lombardia, Marche e Piemonte passano dallagialla alla, con nuovi divieti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove, che andranno in vigore a partire da lunedì. Lapassa in area. "E' in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioneper definire le modalità attuative del passaggio", ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - goggiasofia : L’unica persona a esprimere il desiderio di prolungare la permanenza in zona rossa ... sono io. - infoitinterno : Nuovi colori delle Regioni: quali passano alla zona rossa e cosa si può fare - SardegnaG : RT @PatriziaCaronna: @SardegnaG San Teodoro però è zona rossa e Budoni poco ci manca. Attenzione a non abbassare la guardia. -