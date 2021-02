Zona rossa e arancione, ecco le ordinanze. Sardegna diventa bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) Zona rossa e arancione, arrivano le nuove ordinanze. Le Regioni Basilicata e Molise passano in area rossa, vanno invece in area arancione Lombardia, Marche e Piemonte. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove ordinanze, che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. La Sardegna passa in area bianca. “E’ in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio” comunica una nota ministeriale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021), arrivano le nuove. Le Regioni Basilicata e Molise passano in area, vanno invece in areaLombardia, Marche e Piemonte. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove, che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Lapassa in area. “E’ in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioneper definire le modalità attuative del passaggio” comunica una nota ministeriale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

