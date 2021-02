Zona rossa, arancione, gialla: le regioni che cambiano colore da lunedì 1 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Tre regioni in Zona arancione (Lombardia, Marche e Piemonte) e due in Zona rossa (Basilicata e Molise). Torna in fascia gialla la Liguria. Sono dunque 6 le regioni interessate dal cambio colore da lunedì 1 marzo in base all’ultimo monitoraggio della Cabina di regia relativo all’epidemia di coronavirus. In Basilicata la decisione è stata presa a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. Un parametro decisivo, considerando che invece i posti letto occupati in terapia intensiva sono 7, numero relativamente basso ma in aumento negli ultimi sette giorni presi in esame. “Anche se al momento la pressione sulle nostre strutture sanitarie rimane entro limiti contenuti, con 7 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Trein(Lombardia, Marche e Piemonte) e due in(Basilicata e Molise). Torna in fasciala Liguria. Sono dunque 6 leinteressate dal cambiodain base all’ultimo monitoraggio della Cabina di regia relativo all’epidemia di coronavirus. In Basilicata la decisione è stata presa a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. Un parametro decisivo, considerando che invece i posti letto occupati in terapia intensiva sono 7, numero relativamente basso ma in aumento negli ultimi sette giorni presi in esame. “Anche se al momento la pressione sulle nostre strutture sanitarie rimane entro limiti contenuti, con 7 ...

