Zona bianca in Sardegna: cosa si può fare? Palestre, ristoranti, cinema e coprifuoco: regole in via di definizione (Di sabato 27 febbraio 2021) Zona bianca. Istituita dal governo con decreto legge varato il 13 gennaio, finora era rimasta sulla carta. Da lunedì, invece, la Sardegna sperimenterà, prima tra tutte le regioni, la... Leggi su ilmattino (Di sabato 27 febbraio 2021). Istituita dal governo con decreto legge varato il 13 gennaio, finora era rimasta sulla carta. Da lunedì, invece, lasperimenterà, prima tra tutte le regioni, la...

insopportabile : Finquando non saremo vaccinati tutti (esseri umani del pianeta terra) non siamo al riparo da nulla. Nel frattempo e… - Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - WomanfromTokyo2 : @filippocioni Ma in zona bianca come funziona - Clarembaldo : RT @GeopoliticalCen: Da lunedì la Sardegna sarà la prima regione in zona Bianca. Riapriranno cinema e palestre. -