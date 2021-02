Zona bianca, cosa si può fare e cosa no: ecco le regole (Di sabato 27 febbraio 2021) La Zona bianca, pur essendo la fascia più bassa di rischio Covid, non è esente dalle restrizioni: vediamo cosa si può fare e quello che non è permesso. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesLa Sardegna è la prima Regione italiana a passare in area bianca. A stabilirlo è l’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia relative alla curva epidemiologica. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Nel frattempo è in corso il confronto tra l’Isola, l’Iss e il Ministero della Salute per concordare le modalità attuative del passaggio dalla Zona gialla a quella bianca, che dovrebbe prevedere riaperture controllate e graduali attraverso un’ordinanza ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) La, pur essendo la fascia più bassa di rischio Covid, non è esente dalle restrizioni: vediamosi puòe quello che non è permesso. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesLa Sardegna è la prima Regione italiana a passare in area. A stabilirlo è l’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia relative alla curva epidemiologica. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Nel frattempo è in corso il confronto tra l’Isola, l’Iss e il Ministero della Salute per concordare le modalità attuative del passaggio dallagialla a quella, che dovrebbe prevedere riaperture controllate e graduali attraverso un’ordinanza ...

insopportabile : Finquando non saremo vaccinati tutti (esseri umani del pianeta terra) non siamo al riparo da nulla. Nel frattempo e… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - nonnarita50 : RT @kallac_carta: Zona bianca..!!!! La felicità... Sardegna - leone52641 : RT @Corriere: Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia -