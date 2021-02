Zielinski | sostenuto l’esame B2 per l’ottenimento della cittadinanza italiana

(Di sabato 27 febbraio 2021) Piotr, centrocampista del Napoli che proprio giovedì ha aperto le marcature dell’inutile 2-1 contro il Granada, e segnando il gol più veloce dei partenopei in Europa, ha compiuto un passo importante per la sua permanenza in Italia: il polacco haB2 per la. Come infatti riportato da Il Corriere del Mezzogiorno,nella giornata di ieri haB2 di italiano alla Federico II. Foto: Sun scottish L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

