Zaia | “in 100 giorni potremmo vaccinare 5 milioni di Veneti”

"Alla fine sui vaccini avrò ragione io. Sono della teoria che 'male non fare, paura non avere' per questo bisogna andare al 'vedo'. Non è possibile che 20 intermediari continuino tutti a dire che i vaccini ce li hanno. Con questo ritmo finiremo di vaccinare tra 2 anni, mentre noi in 100 giorni saremmo in grado di vaccinare 5 milioni di Veneti". Così ha detto il governatore Luca Zaia. "Serve fare in fretta, perché chi si vaccina per primo acquisirà i mercati. I 222 miliardi di euro in arrivo" ha detto, "dovranno servire anche per aiutare le imprese del vino che in questa fase hanno un magazzino importante". "Dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di ripartire, come anche l'horeca: non si capisce" ha aggiunto "perché la ristorazione debba rimanere chiusa la sera, come se il ...

