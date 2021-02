Zack Snyder's Justice League: una nuova clip svela le origini della Scatola Madre (Di sabato 27 febbraio 2021) In attesa della distribuzione di Zack Snyder's Justice League, il regista ha condiviso una clip sulle origini della Scatola Madre e nuove curiosità sul film. Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo in tutto il mondo e il regista, in occasione dell'IGN FastFest, ha presentato una nuova clip tratta dalla sua versione del film che mostra la Scatola Madre. Il video mostra infatti le origini dell'oggetto in una sequenza ricca di easter egg legati agli eroi al centro del lungometraggio. Il video tratto da Zack Snyder's ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) In attesadistribuzione di's, il regista ha condiviso unasullee nuove curiosità sul film.'sarriverà il 18 marzo in tutto il mondo e il regista, in occasione dell'IGN FastFest, ha presentato unatratta dalla sua versione del film che mostra la. Il video mostra infatti ledell'oggetto in una sequenza ricca di easter egg legati agli eroi al centro del lungometraggio. Il video tratto da's ...

