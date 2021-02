rtl1025 : ?? Circa 50 militari, tra cui un comandante dell'esercito, sono morti nel corso di combattimenti a Marib, 170 km a e… - CorriereQ : Yemen: combattimenti a Marib, 50 governativi uccisi - teletext_ch_it : Combattimenti in Yemen, 50 morti - RSInews : Combattimenti in Yemen, 50 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen combattimenti

ANSA Nuova Europa

Circa 50 militari, tra cui un comandante dell'esercito, sono morti nel corso dia Marib, 170 km a est di Sanaa, capitale dello. Lo indicano fonti governative yemenite. La città, capoluogo dell'omonimo governatorato ed unica roccaforte dei governativi nel nord ......con la sua famiglia daiad Hodeidah, tre anni or sono, solo con i vestiti che aveva addosso. La sua è una delle tante tragiche storie, simili tra loro.nIn questo momento in- come ...(ANSA) – SANAA, 27 FEB – Circa 50 militari, tra cui un comandante dell’esercito, sono morti nel corso di combattimenti a Marib, 170 km a est di Sanaa, capitale dello Yemen. Lo indicano fonti governati ...uno Stato fallito per un popolo devastato. L’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, chiede un corridoio sicuro per i civili in fuga per l’intensificarsi degli scontri in corso nella regione di Marib, in ...