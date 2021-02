Willie Peyote canta Giudizi Universali con Samuele Bersani al Festival (Di sabato 27 febbraio 2021) Per la serata delle cover di giovedì 4 marzo Willie Peyote canta Giudizi Universali con Samuele Bersani, autore della storica ballata che ancora oggi fa scuola nel mondo del cantautorato italiano. Willie Peyote, in gara tra i Campioni con Mai Dire Mai (La Locura), ha scelto Giudizi Universali perché la ritiene una delle sue canzoni preferite del panorama italiano, ma non solo. Di Samuele Bersani, autore e compositore del brano che sarà con lui sul palco dell’Ariston nella serata dedicata ai duetti, afferma di avere tanta stima specialmente per la sua poetica e la sua capacità di sintesi. Averlo accanto al Festival di Sanremo lo fa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Per la serata delle cover di giovedì 4 marzocon, autore della storica ballata che ancora oggi fa scuola nel mondo delutorato italiano., in gara tra i Campioni con Mai Dire Mai (La Locura), ha sceltoperché la ritiene una delle sue canzoni preferite del panorama italiano, ma non solo. Di, autore e compositore del brano che sarà con lui sul palco dell’Ariston nella serata dedicata ai duetti, afferma di avere tanta stima specialmente per la sua poetica e la sua capacità di sintesi. Averlo accanto aldi Sanremo lo fa ...

