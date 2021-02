WandaVision, l'episodio finale sarà il più lungo della serie? (Di sabato 27 febbraio 2021) Il nono e ultimo episodio della prima serie tv dei Marvel Studios, WandaVision, sarà il più lungo della serie, secondo gli ultimi rumor. Sembrerebbe proprio che la propria settimana passeremo più tempo con Wanda, Visione, e tutti gli altri personaggi di WandaVision. Come d'altronde c'era da aspettarsi, il series finale dovrebbe avere una durata maggiore rispetto ai precedenti episodi. A riportarlo è lo stesso account di Reddit che nelle scorse settimane ha segnalato (correttamente) la lunghezza degli ultimi episodi di WandaVision. Nel post, che contiene anche qualche altra piccola informazione sull'episodio - come l'annunciata battaglia finale che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Il nono e ultimoprimatv dei Marvel Studios,il più, secondo gli ultimi rumor. Sembrerebbe proprio che la propria settimana passeremo più tempo con Wanda, Visione, e tutti gli altri personaggi di. Come d'altronde c'era da aspettarsi, ildovrebbe avere una durata maggiore rispetto ai precedenti episodi. A riportarlo è lo stesso account di Reddit che nelle scorse settimane ha segnalato (correttamente) la lunghezza degli ultimi episodi di. Nel post, che contiene anche qualche altra piccola informazione sull'- come l'annunciata battagliache ...

HectorTrejo : Spoilers sin contexto del episodio de #WandaVision - julsedm : Comunque non capisco il senso di dichiarare che l’episodio duri 1 ora quando in realtà dura 38 minuti #WandaVision - lloganwfs : nate mi perdoni che ti ho appeso se vado a recuperare l’episodio di wandavision ? - oneokrvck : spoiler di wandavision ovunque uff devo ancora vedere l’ultimo episodio - laltraellie : Questo episodio mi ha confermato che non sono pronta per l’ultimo di settimana prossima #WandaVision -