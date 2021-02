Walter Zenga | promessa mantenuta con il figlio Andrea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021)pronto a riunire la sua grande famiglia allargata. Dopo i vari interventi al Grande Fratello Vip l’ex portiere dell’Inter è passato ai fatti. Come riporta Giornalettismo l’allenatore, che vive stabilmente a Dubai, è tornato in Italia una volta appresa dell’eliminazione delal reality show di Alfonso Signorini. I paparazzi hanno beccato padre ein giro per Milano, insieme come se nulla fosse accaduto negli ultimi anni. Pace fatta dunque e rapporto ritrovato dopo anni di tensioni e contrasti tra l’Uomo ragno, così come è stato soprannominatoSenior per via del suo immenso talento in porta, e ilavuto dall’ex moglie Roberta Termali. E chissà che prestonon presenti al padre la nuova ...