VPG | Nazionale alla prova germanofona per le qualificazioni mondiali

(Di sabato 27 febbraio 2021) Doppio appuntamento per laitaliana VPG, impegnata in un doppio appuntamento per lecoppa del mondo. Una doppia, se è vero che i nostri dovranno affrontare stasera Germania ed Austria (due delle tre avversarie degli azzurri nel gruppo E – la terza è l’Algeria), a partire dalle 21:15 di stasera. Per seguire il match è possibile connettersi sulla pagina Twitch di VPG Italy: saremo connessi anche noi, in attesa domani di raccontarvi come andrà a finire per l’undici capitanato da Chrischance, manager di HSL Esports – compagine al momento al terzo posto della Serie A VPG (dopo il pari contro Bordellona, di cui abbiamo scritto e e la vittoria per 2-0 in casa dei PinkPanters fanalino di coda). LEGGI ANCHE => Serie A VPG, doppio passo falso del Bordellona: 0-0 ...