Volley, serie A1 femminile 26. giornata. Perugia corsara, Brescia retrocede in A2. Conegliano chiude imbattuta la regular season (Di sabato 27 febbraio 2021) Si chiude con una giornata di anticipo la battaglia per la salvezza in serie A1 femminile che premia Perugia del coach azzurro Davide Mazzanti e condanna Brescia alla discesa fra i cadetti. Questo il verdetto della prima di due giornate di gare dell’ultimo turno della massima serie che si chiuderà domani con l’assegnazione del quarto posto. La Bartoccini Fortinfissi Perugia, guidata da una travolgente Serena Ortolani, risolve la questione andando a vincere 3-1 (25-22, 25-16, 21-25, 25-19) sul campo de Il Bisonte Firenze: un successo decisivo perchè porta le umbre a +5 su Brescia quando entrambe le squadre devono recuperare una sola partita. Primo set equilibrato con le perugine che trovano il break decisivo sul 21-18 e ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Sicon unadi anticipo la battaglia per la salvezza inA1che premiadel coach azzurro Davide Mazzanti e condannaalla discesa fra i cadetti. Questo il verdetto della prima di due giornate di gare dell’ultimo turno della massimache sirà domani con l’assegnazione del quarto posto. La Bartoccini Fortinfissi, guidata da una travolgente Serena Ortolani, risolve la questione andando a vincere 3-1 (25-22, 25-16, 21-25, 25-19) sul campo de Il Bisonte Firenze: un successo decisivo perchè porta le umbre a +5 suquando entrambe le squadre devono recuperare una sola partita. Primo set equilibrato con le perugine che trovano il break decisivo sul 21-18 e ...

sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile, #Chieri sfiora l'impresa ma #Conegliano resta a punteggio pieno: la cronaca del match - zazoomblog : LIVE VOLLEY Chieri-Conegliano 1-1 (23-25 25-22 4-4) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY… - IZis10ga94vbmin : RT @pilloledivolley: Playoff turno preliminare gara 2: Modena chiude la serie con Ravenna in due gare e accede ai quarti di finale dove aff… - pilloledivolley : Playoff turno preliminare gara 2: Modena chiude la serie con Ravenna in due gare e accede ai quarti di finale dove… - sportpontino : Serie CF – girone B1- Volley Terracina: Biancocelesti vittoriose a Latina conquistano il primato!! -