Vittorio Corcos in mostra a Bologna | l’infrazione della regola come strumento di viaggio nell’Italia dei sogni della Belle Époque e dei guai dell’Unità

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dio benedicaalla, perché è proprio l’uscita dagli schemi che ha salvato la pittura di(Livorno, 1859 – Firenze, 1933) dalla mediocrità ma soprattutto dalla concorrenza di Boldini e De Nittis: Parigi lo ha adottato ventenne per glorificarloritrattista mondano nell’olimpo delle ricche dee fin de siècle, tra vanità ed eccessi di un’epoca sull’orloperdizione. Molti di questi lampi sono in esposizione fino al 27 giugno a Palazzo Pallavicini ala monografica Ritratti e. Relegato per anni nelle esigue citazioni degli storici dell’arte lane rende la riscoperta ancora più sorprendente: è Carlo Sisi, appassionato studioso di(già ...

Ritratti e sogni. Fino al 27 giugno Palazzo Pallavicini via San Felice 24.