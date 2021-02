Viterbese-Palermo, i rosanero scelgono il silenzio stampa: nessuna dichiarazione post-gara (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Palermo esce sconfitto per 1-0 dalla sfida di campionato contro la Viterbese.I rosanero hanno ceduto ai laziali che si sono così portati a quota 32 in classifica, a -1 proprio dalla compagine guidata da Roberto Boscaglia. Una sfida in cui le emozioni sono mancate da una parte e dell'altra, solo un episodio ha deciso il match del "Rocchi". Tante ammonizioni e due espulsioni contro il Palermo (Almici e Odjer) che hanno chiaramente compromesso l'andamento della gara odierna. Dopo la sconfitta contro i gialloblu, il Palermo ha deciso di non rilasciare dichiarazioni chiudendosi in silenzio stampa. Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilesce sconfitto per 1-0 dalla sfida di campionato contro la.Ihanno ceduto ai laziali che si sono così portati a quota 32 in classifica, a -1 proprio dalla compagine guidata da Roberto Boscaglia. Una sfida in cui le emozioni sono mancate da una parte e dell'altra, solo un episodio ha deciso il match del "Rocchi". Tante ammonizioni e due espulsioni contro il(Almici e Odjer) che hanno chiaramente compromesso l'andamento dellaodierna. Dopo la sconfitta contro i gialloblu, ilha deciso di non rilasciare dichiarazioni chiudendosi in

MondoPalermo : La Viterbese batte il #Palermo: seconda sconfitta consecutiva per i rosa - blogsicilia : #seriec #viterbesepalermo Viterbese - Palermo 1-0, seconda sconfitta consecutiva per i rosanero -… - ForzaPalermoIT : Al peggio non c'è mai fine: a Viterbo disastro rosanero #ViterbesePalermo #Palermo #Commento #PalermoFC… - live_palermo : La Viterbese batte il Palermo: seconda sconfitta consecutiva per i rosa - WiAnselmo : Viterbese-#Palermo, i rosanero scelgono il silenzio stampa: nessuna dichiarazione post-gara -