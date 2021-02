Vitalizi provinciali e regionali | doppia assoluzione per la legge altoatesina che nel 2012 ha erogato 96 milioni di euro

(Di sabato 27 febbraio 2021) Due anni e mezzo dopo l’inizio del processo, oltre otto anni dopo la controversasuia favore di consiglieridel Trentino Alto Adige, è arrivata una. Il Tribunale di Bolzano ha stabilito che “il fatto non sussiste” in relazione alle accuse di abuso d’ufficio e truffa contestate a Rosa Maria Zelger Thaler, ex presidente del consiglio regionale, e Gottfried Tappeiner, ex presidente di Pensplan, una società controllata dalla Regione. Le accuse si riferivano allache nelaveva96didianticipati a 130 consiglieri. L’entità delle cifre aveva provocato indignazione e proteste, culminate nel ...

