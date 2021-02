Virus in Campania, superati anche oggi i 2000 contagi: il bollettino (Di sabato 27 febbraio 2021) Frena la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania. oggi il Virus fa registrare 2.215 positivi su 22.732 tamponi effettuati, 304 in meno di ieri con 316 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,74% dei test, più di un punto percentuale in meno di ieri quando l’indice di contagio era all’11,23%. Di tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Frena la curva deida Coronainilfa registrare 2.215 positivi su 22.732 tamponi effettuati, 304 in meno di ieri con 316 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,74% dei test, più di un punto percentuale in meno di ieri quando l’indice dio era all’11,23%. Di tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

