Virtus Bologna-Varese oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 27 febbraio 2021) oggi, sabato 27 febbraio, andrà in scena il match tra la Virtus Segafredo Bologna e la Openjobmetis Varese, valido per la ventesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. La sfida è quasi un testacoda, con la Virtus Bologna attualmente quarta in classifica, mentre Varese è ultima. Match fondamentale per entrambe le squadre, con gli emiliani chiamati a confermare gli ovvi favori dei pronostici per restare nella parte più alta della classifica in un lunghissimo sprint finale con Brindisi, Sassari e Venezia per un posto nella top 4 finale. Varese, invece, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021), sabato 27 febbraio, andrà in scena il match tra laSegafredoe la Openjobmetis, valido per la ventesima giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. La sfida è quasi un testacoda, con laattualmente quarta in classifica, mentreè ultima. Match fondamentale per entrambe le squadre, con gli emiliani chiamati a confermare gli ovvi favori dei pronostici per restare nella parte più alta della classifica in un lunghissimo sprint finale con Brindisi, Sassari e Venezia per un posto nella top 4 finale., invece, ...

