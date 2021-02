VIDEO Verona-Juventus 1-1: highlights e sintesi. Cristiano Ronaldo non basta, pari al Bentegodi (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ terminata sul punteggio di 1-1 la sfida dello stadio Marc’Antonio Bentegodi tra Verona e Juventus, valida per il 24° turno del campionato di Serie A 2020-2021. I bianconeri sono stati bloccati dalla compagine scaligera allenata da Ivan Juric, nonostante il gol del vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo al 49?, su assist di Federico Chiesa. La marcatura di Barak al 77?, infatti, è valsa il pareggio ai gialloblu. Un riscontro che sicuramente non fa sorridere Andrea Pirlo, visto che la distanza da Inter e Milan potrebbe ampliarsi, mentre il Verona sale a 35 punti (nona piazza). Una conferma del momento non brillante vissuto dalla Vecchia Signora. Di seguito gli highlights del confronto: GLI highlights DI ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ terminata sul punteggio di 1-1 la sfida dello stadio Marc’Antoniotra, valida per il 24° turno del campionato di Serie A 2020-2021. I bianconeri sono stati bloccati dalla compagine scaligera allenata da Ivan Juric, nonostante il gol del vantaggio firmato daal 49?, su assist di Federico Chiesa. La marcatura di Barak al 77?, infatti, è valsa il pareggio ai gialloblu. Un riscontro che sicuramente non fa sorridere Andrea Pirlo, visto che la distanza da Inter e Milan potrebbe ampliarsi, mentre ilsale a 35 punti (nona piazza). Una conferma del momento non brillante vissuto dalla Vecchia Signora. Di seguito glidel confronto: GLIDI ...

