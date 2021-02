VIDEO LeBron James risponde a Zlatan Ibrahimovic: “Non starò mai zitto contro le ingiustizie” (Di sabato 27 febbraio 2021) Botta e risposta. Parole incisive e dirette quelle di LeBron James, campione dei Los Angeles Lakers, nei confronti di Zlatan Ibrahimovic in merito alla questione “diritti civili e uguaglianza”. Come è noto, l’attaccante del Milan, parlando di James, aveva dichiarato: “Non mi piace quando le persone con un certo status parlano di politica. Limitati a fare quello in cui sei bravo, meglio tenersi lontani da certi argomenti”, le considerazioni di Ibra. LeBron, informato di quanto detto da Zlatan, ha espresso con estrema chiarezza il suo pensiero al termine del confronto vittorioso dei Lakers contro Portland: “Non c’è modo che io stia zitto di fronte alle ingiustizie e mi limiti allo sport. Io sono parte della mia comunità ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Botta e risposta. Parole incisive e dirette quelle di, campione dei Los Angeles Lakers, nei confronti diin merito alla questione “diritti civili e uguaglianza”. Come è noto, l’attaccante del Milan, parlando di, aveva dichiarato: “Non mi piace quando le persone con un certo status parlano di politica. Limitati a fare quello in cui sei bravo, meglio tenersi lontani da certi argomenti”, le considerazioni di Ibra., informato di quanto detto da, ha espresso con estrema chiarezza il suo pensiero al termine del confronto vittorioso dei LakersPortland: “Non c’è modo che io stiadi fronte allee mi limiti allo sport. Io sono parte della mia comunità ...

Eurosport_IT : “Proprio lui parlava di razzismo in Svezia, perché il suo cognome era diverso da quello degli altri, divertente! Io… - pisto_gol : Dopo le critiche ricevute da Zlatan Ibrahimovic per il suo impegno sociale e politico, è arrivata la risposta di Le… - repubblica : LeBron James risponde a Ibra: 'Non sto zitto davanti alle ingiustizie' - 01nikks : RT @pisto_gol: Dopo le critiche ricevute da Zlatan Ibrahimovic per il suo impegno sociale e politico, è arrivata la risposta di LeBron Jame… - OA_Sport : #BASKET LeBron James risponde in maniera 'incisiva' a Ibrahimovic sulla questione 'diritti civili-razzismo' -