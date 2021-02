VIDEO Filip Zubcic trionfa nel gigante di Bansko! Seconda manche da urlo per il croato

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Terza vittoria in carriera eaffermazione stagionale nel circuito maggiore per, capace dire quest’oggi nel selettivo slalomdi Bansko restando così pienamente in corsa per la leadership nella coppa di specialità. Ilsi è reso protagonista di un’ottima primae di unarun sensazionale, in cui ha fatto la differenza rispetto agli altri big chiudendo con quattro decimi di margine sul francese Romain Faivre e quasi 1? sull’austriaco Stefan Brennsteiner. Di seguito ildel successo dinel primodi Bansko, in Bulgaria:VINCE IL ...