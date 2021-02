VIDEO Eliminata Rosalinda dalla casa del GF | la dedica di Andrea Zenga

(Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono subito promessi che sarebbero stati congiunti.Cannavò, in arte Adua del Vesco, hanno ribadito di voler iniziare una storia insieme appena lei è uscitadel Gf Vip. Nella puntata del lunedì sera, ed era la semifinale, l'attrice è stataal telefono e quando è entrata nello studio per confrontarsi con Signorini i due si sono scambiati un "vuoi essere la mia congiunta". Conferme su questa storia che può diventare molto seria sono arrivate dal profilo Instagram del figlio dell'ex portiere dell'Inter. Le hato una foto e una canzone. Golssip.

basicleoo : RT @oocgfvip5: Samantha De Grenet è stata eliminata, Stefania si salva con il 79% e vola in finale. #GFVIP - SanremoArchivio : ?? SANREMO 1997 ?? Camilla ?? “Come ti tradirei” ?? Eliminata ?? // - IFrangioni : RT @LodoUniversers: io comunque vorrei rivedere il video dove rosalinda viene eliminata e quando esce dalla porta per vedere la reazione de… - SanremoArchivio : ?? SANREMO 1997 ?? Adriana Ruocco ?? “Uguali uguali” ?? Eliminata ?? // - SanremoArchivio : ?? SANREMO 1997 ?? Petra Magoni ?? “Voglio un dio” ?? Eliminata ?? // -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Eliminata

Rosalinda Cannavòdal GF Vip. A un soffio dalla finalissima di questa quinta edizione del reality l'attrice ... Rosalinda si mostra radiosa insieme ad Andrea e in un, saluta i fan, ...... Rosalinda Cannavò si mostra radiosa insieme ad Andrea Zenga e in un, salutando i suoi fan, ... L'eliminazione di Rosalinda La gieffina è statanel televoto contro Stefania Orlando , ...Il figlio dell'ex portiere e l'attrice hanno ribadito di voler proseguire la storia nata nella casa più spiata d'Italia ...Diretta Perugia Modena streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata di Serie C.