VIDEO Antonella Fiordelisi e i kg messi su | “Tanta pasta”e curve mozzafiato

GrandeFratello : Ecco che cosa si aspettavano Antonella e Alfonso da Dayane all'inizio del suo percorso: saranno riusciti a preveder… - GrandeFratello : Antonella attacca... Dayane risponde. C'è stato un 'tradimento'? #GFVIP - Bea42738111 : RT @stefyorlando: Ecco cosa si aspettavano Alfonso Signorini e Antonella Elia pochi giorni prima dell’ingresso di Stefania nella Casa più s… - arrchieandrewss : RT @stefyorlando: Ecco cosa si aspettavano Alfonso Signorini e Antonella Elia pochi giorni prima dell’ingresso di Stefania nella Casa più s… - maaaaaaaammaa : RT @ahoy_mat: “La Stefy è un po’ l’Adriana Volpe di questa edizione con un pizzico di sfacciataggine e sfrontatezza in più” Alfonso e Anto… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Antonella

Mediaset Play

Le parole pronunciate all'orecchio di Samantha non hanno raggiunto, ancora concentrata sulla risposta da dare alla De Grenet. Ilcon l'insulto di Patrizia De Blanck Le parole ......i docenti a elaborare - partendo da una o più parole da scegliere attraverso il repertorio di... durante il qualeTiburzi, esperta di Didattica della storia alla Facoltà di Scienze ...La contessa Patrizia De Blanck sembrerebbe avere insultato Antonella Elia in diretta al Grande Fratello Vip. La donna, probabilmente senza pensare al fatto che il microfono di Samantha De Grenet fosse ...Antonella Fiordelisi ha pubblicato, tramite stories su Instagram, la fotografia di una pagina di una rivista in cui si parlava della sua partecipazione al reality. Ha così scritto, in calce ad essa, ...