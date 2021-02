VIDEO – Ambulanza con 30 chili marijuana. Arrestati con Reddito di Cittadinanza (Di sabato 27 febbraio 2021) 30 chili di droga in un’Ambulanza: due arresti. L’operazione è dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Sequestrati, presso gli imbarcaderi dei traghetti in arrivo dalla Calabria, circa 30 chili di marijuana. Il carico era occultato a bordo di un’Ambulanza. Così il Comando provinciale di Messina: “La droga è stata individuata nel corso dei controlli effettuati sugli automezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni. Prezioso l’ausilio dei cani antidroga della sezione cinofili del Gruppo di Messina. I militari del reparto peloritano venivano attratti dall’atteggiamento del cane antidroga Ghimly, altamente specializzato, che fiutava qualcosa di sospetto. L’intuizione veniva quindi confermata dall’ispezione del mezzo di soccorso: invece di trasportare pazienti occultava la ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 27 febbraio 2021) 30di droga in un’: due arresti. L’operazione è dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Sequestrati, presso gli imbarcaderi dei traghetti in arrivo dalla Calabria, circa 30di. Il carico era occultato a bordo di un’. Così il Comando provinciale di Messina: “La droga è stata individuata nel corso dei controlli effettuati sugli automezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni. Prezioso l’ausilio dei cani antidroga della sezione cinofili del Gruppo di Messina. I militari del reparto peloritano venivano attratti dall’atteggiamento del cane antidroga Ghimly, altamente specializzato, che fiutava qualcosa di sospetto. L’intuizione veniva quindi confermata dall’ispezione del mezzo di soccorso: invece di trasportare pazienti occultava la ...

