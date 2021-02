Vice brigadiere arrestato con l' accusa di spaccio | aveva decine di clienti

RiccardoGatti : Spacciava per pagarsi la cocaina: arrestato vice brigadiere dei carabinieri - INFODIFESA - InFoDifesa : Spacciava per pagarsi la #Cocaina: arrestato vice brigadiere dei #Carabinieri - - manudispe : RT @tom_longobardi: Ma Ivan #Scalfarotto, nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno (dicastero strettamente legato alla p… - kris3m : RT @tom_longobardi: Ma Ivan #Scalfarotto, nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno (dicastero strettamente legato alla p… - MuredduGiovanni : RT @tom_longobardi: Ma Ivan #Scalfarotto, nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno (dicastero strettamente legato alla p… -

Ad arrestarlo sono stati i suoi stessi colleghi del comando provinciale dei Carabinieri di Teramo perché è di undell'Arma. Si tratta di F. C. di 51 anni, residente a Basciano. Con ...Quando ilcapo servizio si è avvicinato per procedere al controllo, il furgone è ripartito improvvisamente. L'autista del mezzo in fuga, subito inseguito dai Carabinieri, ha percorso ...A distanza di quasi dieci anni dal suo arresto e alla vigilia della discussione del processo in cui è chiamato a rispondere di spaccio, peculato e concussione, l’ex brigadiere Silvestro Giamblanco, 53 ...Un carabiniere del Teramano, da ieri, si trova agli arresti domiciliari accusato di aver spacciato regolarmente cocaina dopo essere diventato un assuntore. Ad arrestarlo sono stati i suoi ...