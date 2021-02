Viaggio dentro l’ex Saufau: l’acciaieria nel cuore di Udine vista dall’alto con il drone (Di sabato 27 febbraio 2021) Finito il lavoro, tutti andavano a bere un taglietto all’osteria Ai tre musoni, lungo via Marsala, fondata dalla famiglia Marzano che era salita a Udine dalle Puglie per commerciare il vino. Era intitolata così per i mascheroni di tre uomini corrucciati, scolpiti in un pannello di legno: uno asiatico, uno europeo e uno africano.Erano le caricature dei tre fratelli Marzano, già effigiati alla base del vicino campanile. L’osteria è stata un luogo di incontro e ricreazione per gli operai prima delle Ferriere e poi della Safau, industrie siderurgiche che avevano in via Calatafimi lo scalo ferroviario e in via Castelfidardo un campo di calcio dove vigevano le sfide con le squadre dei ferrovieri della vicina stazione. (Videoproduzioni Petrussi) Qui la storia dell’ex Safau Leggi su udine20 (Di sabato 27 febbraio 2021) Finito il lavoro, tutti andavano a bere un taglietto all’osteria Ai tre musoni, lungo via Marsala, fondata dalla famiglia Marzano che era salita adalle Puglie per commerciare il vino. Era intitolata così per i mascheroni di tre uomini corrucciati, scolpiti in un pannello di legno: uno asiatico, uno europeo e uno africano.Erano le caricature dei tre fratelli Marzano, già effigiati alla base del vicino campanile. L’osteria è stata un luogo di incontro e ricreazione per gli operai prima delle Ferriere e poi della Safau, industrie siderurgiche che avevano in via Calatafimi lo scalo ferroviario e in via Castelfidardo un campo di calcio dove vigevano le sfide con le squadre dei ferrovieri della vicina stazione. (Videoproduzioni Petrussi) Qui la storia delSafau

