Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2021 ore 17 | 30

(Di sabato 27 febbraio 2021)DEL 27 FEBBRAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASILINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DI VIALE ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’ EUR; RICORDIAMO CHE LO STESSO VIADOTTO E’ CHIUSO PER LAVORI IN DIREZIONE DI FIUMICINO; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI; E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA ATTIVATA LA ...