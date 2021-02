Verona, l’ingresso di Lazovic ha messo in crisi la Juventus: il dato (Di domenica 28 febbraio 2021) Verona, l’ingresso in campo di Darko Lazovic ha messo in crisi la Juventus di Andrea Pirlo: il dato sulle combinazione tra lui e Mattia Zaccagni Come riferito dal profilo CalcioDatato, contro la Juventus sono bastati 38 minuti a Darko Lazovic per creare con Mattia Zaccagni la combinazione del Verona con il più alto volume di passaggi: 20. Soltanto 2 in meno rispetto alla combinazione fra Federico Chiesa e Merih Demiral, il duo di giocatori che si è scambiato più volte il pallone nel corso della partita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)in campo di Darkohainladi Andrea Pirlo: ilsulle combinazione tra lui e Mattia Zaccagni Come riferito dal profilo CalcioDatato, contro lasono bastati 38 minuti a Darkoper creare con Mattia Zaccagni la combinazione delcon il più alto volume di passaggi: 20. Soltanto 2 in meno rispetto alla combinazione fra Federico Chiesa e Merih Demiral, il duo di giocatori che si è scambiato più volte il pallone nel corso della partita. Leggi su Calcionews24.com

matteoiadarola : Tanta stima per il Verona che utilizza Burn It Down dei Linkin Park durante l'ingresso in campo dei giocatori. #jvtblive #VeronaJuventus - MichiSavo : RT @VrBlueandyellow: Dopo stasera spererei che possa finire una volta x tutte questo ambiguo rapporto tra noi ed il Genoa. L'ingresso al 93… - VrBlueandyellow : Dopo stasera spererei che possa finire una volta x tutte questo ambiguo rapporto tra noi ed il Genoa. L'ingresso al… -

