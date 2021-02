Verona Juventus formazioni ufficiali | a sorpresa fuori McKennie

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 27 febbraio 2021)– Ci siamo., fra poco meno di un’ora. Pirlo sfida Juric ma deve fare a meno di tantissimi giocatori fondamtenali. Squalificato Danilo a causa del giallo rimediato contro il Crotone, ma non solo. Ben 6 infortunati tra Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Dybala, Arthur e Morata. Vera e propria emergenza per la Juve., Chi gioca Pirlo rilancia il 3-5-2. Szczesny tra i pali, con Demiral-De Ligt e Alex Sandro a comporre la linea difensiva. Dunque non ci sarà l’esordio dal primo minuto in campionato per Dragusin. A centrocampo a. Con Rabiot-Bentancur-Ramsey in mezzo e ...