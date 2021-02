Verona-Juventus (27 febbraio ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Pirlo con Demiral, Bernardeschi e Kulusevski (Di sabato 27 febbraio 2021) Due volte in vantaggio contro il Genoa, due volte il Verona si è fatto raggiungere a Marassi vedendo sfumare la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Parma. Per Juric adesso l’esame Juventus, già brillantemente superato all’andata con l’1-1 allo Stadium e stavolta i bianconeri arrivano al Bentegodi con la necessità di fare punti per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 27 febbraio 2021) Due volte in vantaggio contro il Genoa, due volte ilsi è fatto raggiungere a Marassi vedendo sfumare la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Parma. Per Juric adesso l’esame, già brillantemente superato all’andata con l’1-1 allo Stadium e stavolta i bianconeri arrivano al Bentegodi con la necessità di fare punti per InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - forumJuventus : #VeronaJuve oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski che affiancherà Ronaldo in attacco, mentre s… - emamarro : RT @JuventusTV: ?? SIAMO LIVE ?? Avviciniamoci insieme a #VeronaJuve ?? Con noi, Moreno #Torricelli ?? On demand, qui ? - 11contro11 : Hellas Verona-#Juventus, le formazioni ufficiali #HellasVerona #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -