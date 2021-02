Verona | buone notizie | tutti negativi al secondo ciclo di tamponi

(Di sabato 27 febbraio 2021)dal frontedopo la positività di un membro del gruppo squadra:dopo la seconda tornata di test Iltira un sospiro di sollievo in vista del match contro la Juventus. Sonoi membri del gruppo squadra dopo la positività di un componente nelle ore precedenti. «Dopo la positività al Covid-19 rinvenuta in un componente, la successiva tornata di test diagnostici cui – nel rispetto del protocollo sanitario – si sono sottoposti nelle scorse ore gli altri appartenenti al cosiddetto ‘gruppo squadra’ ha dato peresito negativo». Leggi su Calcionews24.com

Il Verona è stato beffato nella sua corsa all'ottavo posto, facendosi riprendere dal Genoa all'ultimo respiro; il campionato dell'Hellas rimane comunque ottimo e conferma le buone cose che Ivan Juric ...Buone notizie dal fronte Verona dopo la positività di un membro del gruppo squadra: tutti negativi dopo la seconda tornata di test ...