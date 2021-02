Vax Day, due mesi dopo: il punto dalle dosi all'emergenza (Di sabato 27 febbraio 2021) Quante dosi di vaccini e quanto distanziate fra loro, valutare l’opportunità di adottare anche in Europa la procedura di approvazione in emergenza, sul modello degli Stati Uniti, e il grande nodo della produzione: a due mesi dal Vax Day l’entusiasmo si è raffreddato sotto la spinta delle difficoltà, ma per gli esperti è questo il momento di prendere decisioni. Di certo sarà necessario utilizzare tutti i vaccini disponibili e dare la precedenza ai fragili. “Uno dei problemi cruciali è il razionamento delle dosi: non ne abbiamo abbastanza, ma sono convinto che non ci sia dolo da parte dell’industria perché è vero che fare milioni dosi di un farmaco biotech non è come fare il paracetamolo”, dice all’ANSA l’infettivologo Stefano Vella, dell’Università Cattolica di Roma. La sfida è perciò “avere più ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Quantedi vaccini e quanto distanziate fra loro, valutare l’opportunità di adottare anche in Europa la procedura di approvazione in, sul modello degli Stati Uniti, e il grande nodo della produzione: a duedal Vax Day l’entusiasmo si è raffreddato sotto la spinta delle difficoltà, ma per gli esperti è questo il momento di prendere decisioni. Di certo sarà necessario utilizzare tutti i vaccini disponibili e dare la precedenza ai fragili. “Uno dei problemi cruciali è il razionamento delle: non ne abbiamo abbastanza, ma sono convinto che non ci sia dolo da parte dell’industria perché è vero che fare milionidi un farmaco biotech non è come fare il paracetamolo”, dice all’ANSA l’infettivologo Stefano Vella, dell’Università Cattolica di Roma. La sfida è perciò “avere più ...

Covid San Marino: boom di domande da tutta Italia per il vaccino russo In occasione del 'Vax - Day', il vaccino, acquistato dal Governo della Repubblica grazie a un protocollo stipulato con un ente certificatore russo, l'Istituto Nazionale Nikolai Gamaleya di Mosca, è ...

Covid San Marino: boom di domande da tutta Italia per il vaccino russo A San Marino è iniziata ieri la campagna di vaccinazione anti-Covid con il farmaco russo Sputnik, che il Governo del Titano ha acquistato direttamente da Mosca. Un giorno definito "memorabile" dal Con ...

