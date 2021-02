Varianti Covid in Campania, l'allarme di De Luca: «Rimanete a casa il più possibile» (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è la solita stringata ordinanza restrittiva. No, perché dopo una lunga riunione, ieri mattina, dell?Unità di crisi regionale allargata ai direttori generali delle Asl,... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è la solita stringata ordinanza restrittiva. No, perché dopo una lunga riunione, ieri mattina, dell?Unità di crisi regionale allargata ai direttori generali delle Asl,...

fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - SkyTG24 : L'aumento di nuovi casi di #Covid19 sarebbe segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. Il monitoragg… - GaetanoCiontoli : IL PROF. @francesco_vaia OSPITE DI MARA VENIER Ieri il Prof. Francesco Vaia, Direttore dello Spallanzani, è stato o… - infoitinterno : CORONAVIRUS: SCUOLE, ora l'INCUBO sono le VARIANTI del COVID, CHIUSURE in TUTTA ITALIA. La SITUAZIONE nel VIDEO -