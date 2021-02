Valerio Scanu racconta il dramma e accusa i negazionisti | “Abbiate rispetto”

(Di domenica 28 febbraio 2021)ha vissuto in prima persona la disperazione legata alla pandemia da Covid-19. Il noto cantante italiano lancia una nuova stoccata aiquanto gli è successo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

radiosiciliarse : Valerio Scanu - Io Vivrò (Senza te) - PamelaBettinel : @lavocedellapau Mah, soldi non mi piace affatto, non mettere Finalmente Piove di @FabrizioMoro17 cantata da… - StraNotizie : Valerio Scanu parla della morte del padre a causa del Covid e fa un appello - BITCHYFit : Valerio Scanu parla della morte del padre a causa del Covid e fa un appello - ringoringhetto : Valerio Scanu: “Mio padre morto di Covid senza altre patologie, i negazionisti abbiano rispetto” -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu

, cantante che nella pandemia di Covid - 19 ha perso il padre, si scaglia contro chi ancora non riconosce la pericolosità del virus. Raggiunto da Adnkronos , l'artista si dice ..., a causa della pandemia di COVID - 19 , ha dovuto dire addio a suo padre , scomparso nel giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre scorso, all'età di 64 anni . Il cantante sardo, ...Valerio Scanu ha vissuto in prima persona la disperazione legata alla pandemia da Covid-19. Il noto cantante italiano ammonisce sui comportamenti da avere ...A pochi giorni dal tanto atteso via, un ex vincitore ha toccato l'argomento Sanremo: si tratta di Valerio Scanu. Ecco le sue parole.