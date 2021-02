Vaccino, morto dopo le 2 dosi: perché non aveva ancora gli anticorpi (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Ferro Operatore socio-sanitario deceduto a causa del Covid nonostante il Vaccino. aveva contratto l'infezione tra la prima e la seconda dose: gli anticorpi non hanno avuto il tempo di formarsi e proteggerlo Nella vita ci vuole fortuna, in tutto, ed è quella che purtroppo è mancata all'operatore socio-sanitario di 52 anni deceduto a causa del Covid nonostante avesse già completato l'iter vaccinale con prima e seconda dose di Vaccino. Cosa è successo L'uomo, originario di Pietravaraino (Caserta), era stato ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni sempre nel casertano. Al 52enne era stata somministrata la prima dose a metà gennaio e la seconda dopo 21 giorni così come vuole il protocollo ma qualcosa è andato storto. "Ha iniziato a stare male dopo la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Ferro Operatore socio-sanitario deceduto a causa del Covid nonostante ilcontratto l'infezione tra la prima e la seconda dose: glinon hanno avuto il tempo di formarsi e proteggerlo Nella vita ci vuole fortuna, in tutto, ed è quella che purtroppo è mancata all'operatore socio-sanitario di 52 anni deceduto a causa del Covid nonostante avesse già completato l'iter vaccinale con prima e seconda dose di. Cosa è successo L'uomo, originario di Pietravaraino (Caserta), era stato ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni sempre nel casertano. Al 52enne era stata somministrata la prima dose a metà gennaio e la seconda21 giorni così come vuole il protocollo ma qualcosa è andato storto. "Ha iniziato a stare malela ...

