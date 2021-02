Vaccino: in Italia superati i quattro milioni di somministrazioni Puglia, utilizzate sette dosi su dieci disponibili. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 27 febbraio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino: in Italia superati i quattro milioni di somministrazioni <small class="subtitle">Puglia, utilizzate sette dosi su dieci disponibili. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 27 febbraio 2021) Immagini diffuse dal. L'articolo: indi sudel proviene da Noi Notizie..

La7tv : #omnibus Marco Bentivogli sulla difficile campagna di vaccinazione in Italia: 'Ci vogliono 6 mesi per produrre il v… - you_trend : ?? In Italia sono state somministrate quasi 4 milioni di dosi del #vaccino anti-Covid ? Ma la campagna procede in m… - Tg3web : Mentre l'Italia fa i conti con la mancanza di dosi, a San Marino sono cominciate le somministrazioni dello Sputnik,… - romi_andrio : RT @SAGGEIDEE: A quelli che piangono sul latte .... versato da altri, perché non abbiamo deciso mesi fa di produrre il vaccino, una domanda… - Gisela98513710 : @matteosalvinimi Smettila Salvini con questo diciamo 'VACCINO'!!!, FAI QUALCOSA DI BUONO PER IL POPOLO D'ITALIA!!!!!!! -