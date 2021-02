Vaccino Covid, la Lombardia non riesce a fissare gli appuntamenti agli ultraottantenni e dà la colpa ai produttori del siero (Di sabato 27 febbraio 2021) I conti non tornano ancora una volta in Lombardia. Secondo i dati del ministero della Salute la regione di Attilio Fontana e Letizia Moratti ha in freezer ben 304.612 dosi di Vaccino anti Covid da somministrare, su un totale ricevuto di 962.830 dosi. Eppure in queste ore l’ente sta mandando agli attuali cittadini target da dieci giorni in attesa di appuntamento per la somministrazione, gli ultraottantenni che hanno aderito in oltre 500mila alla campagna, un messaggio in cui sostiene che la colpa del ritardo sia dovuta ai tagli delle consegne da parte dei produttori. “Cara cittadina caro cittadino, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) I conti non tornano ancora una volta in. Secondo i dati del ministero della Salute la regione di Attilio Fontana e Letizia Moratti ha in freezer ben 304.612 dosi diantida somministrare, su un totale ricevuto di 962.830 dosi. Eppure in queste ore l’ente sta mandandoattuali cittadini target da dieci giorni in attesa di appuntamento per la somministrazione, gliche hanno aderito in oltre 500mila alla campagna, un messaggio in cui sostiene che ladel ritardo sia dovuta ai tdelle consegne da parte dei. “Cara cittadina caro cittadino, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il ...

