Vaccini anticovid, Scandella (Pd): “Campagna con troppe incognite e criticità” (Di sabato 27 febbraio 2021) “Dopo le innumerevoli incognite che l’hanno preceduta, la Campagna vaccinale in Regione Lombardia è cominciata con un sacco di problemi”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella che nella mattina di sabato 27 febbraio ha partecipato a un webinar dedicato al tema (qui il video dell’incontro) e si accinge a fare il punto sui diversi aspetti critici della strategia adottata dalla giunta lombarda per organizzare la Campagna vaccinale anticovid. “I punti vaccinali per gli over-80 non sono sufficientemente capillari – inizia Scandella – e questo disincentiva le persone più fragili a muoversi per fare il vaccino. Molti non hanno nemmeno familiari disponibili ad accompagnarli e le associazioni che solitamente se ne occupano sono sovraccariche”. “Inoltre, gli sms con ora e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) “Dopo le innumerevoliche l’hanno preceduta, lavaccinale in Regione Lombardia è cominciata con un sacco di problemi”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Jacopoche nella mattina di sabato 27 febbraio ha partecipato a un webinar dedicato al tema (qui il video dell’incontro) e si accinge a fare il punto sui diversi aspetti critici della strategia adottata dalla giunta lombarda per organizzare lavaccinale. “I punti vaccinali per gli over-80 non sono sufficientemente capillari – inizia– e questo disincentiva le persone più fragili a muoversi per fare il vaccino. Molti non hanno nemmeno familiari disponibili ad accompagnarli e le associazioni che solitamente se ne occupano sono sovraccariche”. “Inoltre, gli sms con ora e ...

