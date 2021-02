Vaccinazioni anti Covid: da oggi al via alle prenotazioni per il personale della scuola under 55. Come fare (Di sabato 27 febbraio 2021) ANCONA - Da questa mattina alle 8, è possibile prenotare il vaccino anti - Covid per il personale scolastico delle scuole pubbliche e delle università, docente e non docente, con un'età fino a 55 anni ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021) ANCONA - Da questa mattina8, è possibile prenotare il vaccinoper ilscolastico delle scuole pubbliche e delle università, docente e non docente, con un'età fino a 55 anni ...

