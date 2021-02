Usa, dopo l'incidente e l'operazione Tiger Woods migliora: 'E' di buon umore' (Di sabato 27 febbraio 2021) Le cure alle quali sottoposto Tiger Woods stanno dando buoni risultati e l ex numero 1 del golf mondiale "di buon umore". L aggiornamento arriva dal profilo Twitter ufficiale del campione statunitense,... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 27 febbraio 2021) Le cure alle quali sottopostostanno dandoi risultati e l ex numero 1 del golf mondiale "di". L aggiornamento arriva dal profilo Twitter ufficiale del campione statunitense,...

repubblica : Usa: lo stato della Virginia abolisce la pena di morte: Dopo camera arriva anche ok Senato, attesa firma governator… - MarmoCaterina : @Moonlightshad1 @armando_ciraci In passato qualche articolo qualche pezzo in tv aveva accennato all'ipotesi, negli… - marioricciard18 : RT @rivistailmulino: Venerdì #26febbraio alle 18:30 si terrà la #presentazione della sezione «Gli Usa dopo Trump» del n. 6/2020 della nostr… - V_Mannello : @Asiablog_it @JoeBiden Bombe #USA sulla #Siria, contro chi combatte l'#ISIS ! Dopo #BombObama e #BomboTrump, è la v… - Ilamaiunagioia : @FreddieTee @gxallavichx Ma è impossibile, dovevano trasferirsi in Russia allora! Quando anche i giornali USA dopo… -