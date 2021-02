Usa, c’è anche l’Italia nella vittoria dell’emittente Wrhu ai World Radio Day Award (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Accademia delle Arti e delle Scienze della Radio d’America ha selezionato la Wrhu Radio Hofstra University per insignirla del World Radio Day Award per l’anno 2021. Il riconoscimento commemora la Giornata mondiale della Radio, istituita dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e celebrata ogni anno il 13 febbraio. L’Associazione degli Educatori italoamericani (AIAE) – spiega la presidente Josephine A. Maietta – promuove la lingua e la cultura italiana attraverso la Radio Wrhu 88.7 FM presso l’Hofstra University. I programmi Radiofonici dell’AIAE il sabato e la domenica offrono intrattenimento e reportage bilingue italiano/inglese della comunità italoamericana negli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Accademia delle Arti e delle Scienze dellad’America ha selezionato laHofstra University per insignirla delDayper l’anno 2021. Il riconoscimento commemora la Giornata mondiale della, istituita dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e celebrata ogni anno il 13 febbraio. L’Associazione degli Educatori italoamericani (AIAE) – spiega la presidente Josephine A. Maietta – promuove la lingua e la cultura italiana attraverso la88.7 FM presso l’Hofstra University. I programmifonici dell’AIAE il sabato e la domenica offrono intrattenimento e reportage bilingue italiano/inglese della comunità italoamericana negli ...

stebellentani : I paesi che hanno puntato tutto sulle chiusure (quasi tutta Europa, Australia) sono in ritardo estremo sui vaccini.… - SusannaCeccardi : Sono in partenza per gli #Usa ???? direzione C pac, la convention annuale del partito Repubblicano. Ringrazio il grup… - paoloigna1 : Vedremo... la tentazione all'austerità c'è sempre e non solo in UE, ma anche in #USA e #Uk, come sa bene chi segue… - GiusiMacri : RT @antonellaviol17: Per fortuna in USA c’è Fauci (e Biden che ha capito chi ascoltare e chi no) a tenere la barra dritta: loro continueran… - paolomoderato : RT @antonellaviol17: Per fortuna in USA c’è Fauci (e Biden che ha capito chi ascoltare e chi no) a tenere la barra dritta: loro continueran… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa c’è Globale Asparago mercato previsto per mostrare una crescita robusta entro L'anno di previsione 2021-2030 - Genovagay Genova Gay