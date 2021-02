Usa | Camera approva pacchetto aiuti anti-Covid da 1 | 9 miliardi dollari**

(Di sabato 27 febbraio 2021) Washington, 27 feb. (Adnkronos) - Ladei Rappresenthato il piano da 1,9di dollari messo a punto dall'Amministrazione Biden per contrastare la pandemia e la conseguente crisi economica. Lo ha riferito il 'New York Times', precisando che il provvedimento, sul quale dovrà esprimersi il Senato, è statoto 219 voti a 212. Due democratici, Jared Golden e Kurt Schrader, hanno votato contro. Ilcomprende 160per rafforzare i programmi di vaccinazione e test, 350da destinare a governi statali e locali ed un trilione dialle famiglie attraverso assegni diretti e sussidi di disoccupazione. In particolare, si prevede di aggiungere 1.400 dollari all'assegno da 600 già stanziato ...

