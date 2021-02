Usa: Biden alle prese con i delicati rapporti tra 'storici' amici e nemici (Di sabato 27 febbraio 2021) Iran e Arabia Saudita. Il nucleare, e la questione del principe ereditario saudita. Questi i due dossier sul tavolo del presidente. Con un messaggio chiaro dalla nuova amministrazione americana, tra ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 febbraio 2021) Iran e Arabia Saudita. Il nucleare, e la questione del principe ereditario saudita. Questi i due dossier sul tavolo del presidente. Con un messaggio chiaro dalla nuova amministrazione americana, tra ...

Agenzia_Ansa : Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha 'autorizzato' un'operazione per 'catturare o uccidere' il gio… - TgLa7 : Il principe ereditario saudita #MohammedBinSalman ha autorizzato un'operazione per catturare o uccidere il giornali… - repubblica : ?? Raid Usa in Siria, il primo dell'era Biden. Colpite postazioni filo-iraniane: 17 morti, secondo l'Osservatorio pe… - CiccioniSe : RT @antonellaviol17: Per fortuna in USA c’è Fauci (e Biden che ha capito chi ascoltare e chi no) a tenere la barra dritta: loro continueran… - angelamanganaro : RT @antonellaviol17: Per fortuna in USA c’è Fauci (e Biden che ha capito chi ascoltare e chi no) a tenere la barra dritta: loro continueran… -