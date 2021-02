Un’altra festa di spagnoli a Roma, dieci sanzionati in Centro (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – È stata la segnalazione giunta al 112, a far scoprire agli agenti del commissariato Castro Pretorio e del I Distretto Trevi Campo Marzio, una festa privata organizzata all’interno di un B&B da alcuni studenti spagnoli nel centro della Capitale. A fatica gli agenti, arrivati sul posto e saliti al secondo piano dell’edificio interessato, sono riusciti a farsi aprire la porta dell’appartamento interessato. Bottiglie d’alcol in terra, musica ad alto volume e 10 ragazzi in evidente stato di alterazione alcolica, questo quanto accertato dai poliziotti nel corso del loro intervento. I ragazzi, con un precedente specifico nel Novembre scorso sempre per inosservanza delle norme anti Covid 19, sono stati tutti contravvenzionati. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – È stata la segnalazione giunta al 112, a far scoprire agli agenti del commissariato Castro Pretorio e del I Distretto Trevi Campo Marzio, una festa privata organizzata all’interno di un B&B da alcuni studenti spagnoli nel centro della Capitale. A fatica gli agenti, arrivati sul posto e saliti al secondo piano dell’edificio interessato, sono riusciti a farsi aprire la porta dell’appartamento interessato. Bottiglie d’alcol in terra, musica ad alto volume e 10 ragazzi in evidente stato di alterazione alcolica, questo quanto accertato dai poliziotti nel corso del loro intervento. I ragazzi, con un precedente specifico nel Novembre scorso sempre per inosservanza delle norme anti Covid 19, sono stati tutti contravvenzionati.

