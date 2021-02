Un' altra accelerazione del virus | lunedì tutte le Marche ritornano in zona arancione L' appello di Acquaroli

paolonic : RT @GuidoCrosetto: Se il Governo autorizzasse le strutture sanitarie private a cercarsi il vaccino (quelli approvati) ovunque lo trovino ed… - Luca_Argentin : RT @GuidoCrosetto: Se il Governo autorizzasse le strutture sanitarie private a cercarsi il vaccino (quelli approvati) ovunque lo trovino ed… - colamartino77 : RT @GuidoCrosetto: Se il Governo autorizzasse le strutture sanitarie private a cercarsi il vaccino (quelli approvati) ovunque lo trovino ed… - emanueladegobbi : RT @GuidoCrosetto: Se il Governo autorizzasse le strutture sanitarie private a cercarsi il vaccino (quelli approvati) ovunque lo trovino ed… - DioLuca : RT @GuidoCrosetto: Se il Governo autorizzasse le strutture sanitarie private a cercarsi il vaccino (quelli approvati) ovunque lo trovino ed… -

Ultime Notizie dalla rete : altra accelerazione

Corriere Adriatico

Avanti, ma un passo alla volta. Sulla dose unica c'è stata un'dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ne ha parlato due giorni fa, nel suo ...israeliano e inglese è un'cosa,...ANCONA - Con una classificazione di rischio giudicata alta dagli esperti dell'Iss e tutti i parametri fondamentali per il passaggio da una zona all'segnati di rosso, le Marche si arrendono all'inevitabile. Da lunedì si coloreranno di arancione, con bar e ristoranti nuovamente in modalità asporto e delivery già anticipata in 20 Comuni della ...Valutazioni in corso sul modello inglese per tutti gli altri casi. Il richiamo a tre mesi per AstraZeneca consente di prendere tempo. Rezza: «Se ci sono, meglio due somministrazioni. Ma tenendo presen ...ANCONA - Con una classificazione di rischio giudicata alta dagli esperti dell’Iss e tutti i parametri fondamentali per il passaggio da una zona all’altra segnati di rosso, le ...